Nuno Markl usou nas últimas horas a sua conta oficial de Instagram para reagir às duras críticas de que tem sido alvo.

A primeira reação negativa a que o radialista e humorista resolveu dar destaque prende-se com o seu novo podcast, Humor à Primeira Vista.

"Um dos maiores idiotas do país inteiro tem o descaramento de chamar os outros de estúpidos", apontou um internauta, referindo-se ao título que Markl deu ao primeiro episódio do projeto: 'A inteligência e a estupidez, quando andam de mãos dadas, têm resultados absolutamente fascinantes'.

"Algumas reações a este título do podcast Humor à Primeira Vista confirmaram o que há muito temia: que hoje em dia há muito boa gente para quem um título chega para abrir discussão. Tivesse este gentil cavalheiro ouvido o podcast e saberia que estou apenas a dizer como gosto do humor que cruza inteligência e estupidez, e que não estou a chamar estúpido a ninguém. Quer dizer: agora talvez sim", atirou, mantendo o sentido de humor.

Porém, os comentários negativos não ficaram por aqui e um seguidores resolveu sugerir a Nuno Markl que deixe o seu trabalho. "Nuno, já cansas um bocado. Dá lugar a outros que tenham o mesmo valor", escreveu, merecendo resposta por parte do humorista - que até partilhou a mensagem publicamente.

"Ok, mas como se espera que eu faça isto? Apresento demissão dos meus empregos e proponho a minha substituição por outra pessoa? É que que tenho um filho e duas cadelas para alimentar e ainda é um bocado cedo para a reforma", disse Markl, deixando clara a forma bem disposta como lida agora com as críticas.

