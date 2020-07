'Tu Consegues com Carmen Mouro' está de volta à SIC Caras. Já não falta muito para estrear a segunda edição do concurso e, como destacam vários meios de comunicação brasileiros, a apresentadora Adriane Galisteu vai fazer parte da equipa do formato.

Como já tinha sido revelado, Sharam Diniz, o estilista Nuno Gama e o ator Fredy Costa fazem parte dos jurados do formato apresentado por Carmen Mouro. A estes nomes vai juntar-se Adriane.

Segundo o site UOL, a apresentadora brasileira irá passar os próximos 45 dias em Portugal após ter assinado contrato para ser uma das juradas da segunda temporada do programa.

