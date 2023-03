A organização do concerto para o dia 7 de maio, no âmbito dos festejos da coroação do rei Carlos III, não tem sido fácil. Até ao momento foram vários os artistas que recusaram o convite do palácio como foi o caso de Adele, Ed Sheeran, Spice Girls, Elton John e Harry Styles.

Ora, enquanto uns se recusam, outros oferecem-se para subir a palco. É o caso do rapper Snoop Dogg. Conforme avança o The Sun, o rapper tem pedido - e muito - aos organizadores para atuar na ocasião.

"Estou pronto para a coroação. Vamos a isso", afirmou.

Vale notar que a admiração de Snoop Dogg pela família real britânica começou ainda na década de 1990. Tudo aconteceu quando uma digressão do rapper pelo Reino Unido estava em risco de ser banida, após este ter sido acusado de homicídio (acusações que mais tarde viriam a cair).

"Quando me tentaram expulsar de Inglaterra, a rainha fez um comentário em como os netos adoravam o Snoop Doggy Dogg, e como não tinha feito nada de mal no país, ela deu-lhe permissão para ficar. Esses netos cresceram e tornaram-se o príncipe William e o príncipe Harry, por isso influenciei-os, e eles influenciaram a avó, o que me permitiu continuar neste lindo país", disse o artista numa entrevista anterior.

