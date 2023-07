António Teixeira tornou-se um rosto habitual para os espectadores da TVI e da SIC. Depois de algum tempo passado no 'Você na TV', o comentador seguiu para a SIC com Cristina Ferreira, tendo voltado depois para Queluz de Baixo, para trabalhar no 'Dois às 10'. No entanto, o seu percurso em televisão terminou hoje.

O antigo inspetor da Polícia Judiciária decidiu abandonar a 'caixa mágica', isto depois de ter completado 70 anos de vida. Numa despedida emocionada, no formato matutino da TVI, António explicou os motivos da sua saída.

"Estabeleci este limite. Vou fazer, em julho, aquela quantia redonda que são os 70 anos e pensei que era a altura de fazer mais uma ruptura na minha vida. Vou viver o resto da minha vida", fez notar.

António Teixeira acabou surpreendido por Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, os apresentadores com quem se iniciou na televisão.

