Anitta revelou que não pretende manter-se no mundo da música para sempre. Em conversa com a The Wall Street Journal Magazine, não hesitou em dizer: "Claro que não vou [cantar para sempre]".

"É inútil para mim continuar a esforçar-me para seguir a fazer coisas que não vão realizar novos sonhos. Já fiz o que era impossível. O que é maior que o número um?", acrescentou, contando que pretende tentar construir novos caminhos na representação.

Recordando que a indústria musical brasileira não acreditou no desejo de se internacionalizar, Anitta destacou: "Disseram-me que podia tentar, mas que era impossível. Que ninguém conseguiu e que a última pessoa tinha sido a Carmen Miranda. Impossível? Esta palavra só me faz querer ir em frente".