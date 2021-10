Angie Costa e Miguel Coimbra continuam 'rendidos' a esta nova fase das suas vidas. Depois de terem sido pais pela primeira vez, do pequeno Martim, que nasceu no passado mês de agosto, ambos têm vindo a destacar nas redes sociais algumas imagens com o bebé.

Ainda este domingo, Angie Costa gravou um carinhoso momento do companheiro com o filho de ambos, imagens que fez questão de destacar nas stories da sua página de Instagram.

"A melhor experiência do mundo", disse a mamã 'babada'. Veja este momento na galeria.

