Andreia Rodrigues fez uma partilha mais pessoal com os seguidores da sua conta de Instagram relativa aos momentos que se seguiram após ser mãe pela segunda vez.

"Aqui estava eu, cerca de 24 horas depois do nascimento da Inês, pelo olhar do Daniel", começa por contextualizar o retrato numa publicação do Instagram.

"Despenteada, completamente alienada do mundo que me rodeava, numa relação pura de amor, mas com ansiedades também", nota.

"A maternidade está longe de ser perfeita, repleta de glamour e brilhos. A maternidade é real, é avassaladora, traz-nos as melhores emoções mas também dói. Leva-nos pelos caminhos mais incríveis, mas também nos deixa perdidas. É uma aventura, cheia de cores mas também pintada com cinzentos, e nós... mães... somos reais, perfeitas na nossa imperfeição, não devemos ter em nós a pressão de parecer, menos ainda quando estamos a aprender a ser... quando acabámos de nascer - mais uma vez - com os nossos filhos!", completou.

Note-se que Inês e a filha mais velha da apresentadora, Alice, são ambas fruto do seu casamento com Daniel Oliveira.

Leia Também: Andreia Rodrigues encanta fãs com nova foto ao lado das duas filhas