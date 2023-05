Pedro Mafama surpreendeu ao lançar a música 'Preço Certo', na semana passada, e parece que o novo tema já conquistou a filha, a pequena Emília.

Ana Moura publicou nas stories da sua página de Instagram um vídeo da menina a dançar a nova música do pai, deixando os papás 'babados'.

No final do vídeo é Ana Moura quem se destaca ao som de 'Preço Certo'. Veja o vídeo na galeria.

De recordar que o videoclipe do tema foi gravado nos estúdios do famoso programa da RTP com o mesmo nome, 'O Preço Certo', apresentado há vários anos por Fernando Mendes.