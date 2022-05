Ana Moura e Pedro Mafama lançaram esta sexta-feira, 13 de maio, a tão esperada música 'Agarra em Mim' e o videoclipe do tema.

Além das imagens da cantora com o companheiro durante a gravidez, a grande surpresa ficou para o fim com um carinhoso vídeo onde mostram o rosto da filha pela primeira vez.

De recordar que o casal deu recentemente as boas-vindas à primeira filha, a pequena Emília.

"Tão bom", pode ler-se entre as muitas reações dos fãs ao lançamento do tema e do vídeo.

Veja na publicação o videoclipe do novo tema dos artistas e o vídeo da bebé no fim:

