Ana Leal despediu-se da TVI esta sexta-feira, dia 3, depois de 20 anos a trabalhar para o canal. Um momento marcante que assinalou nas redes sociais com uma mensagem de despedida emotiva.

"20 Anos de TVI que chegaram ao fim. Moro num livro envelhecido pelo tempo. Hoje abri esse livro. As imagens sucedem-se. São a minha existência. O que vi. O que senti. O que ninguém poderá contar por mim. Nomes. Lugares. Pessoas. Rostos. Expressões. Montanhas. Vales. Cores. Cheiros. Medo. Esperança. Memórias. O que nunca me conseguirão tirar porque fui eu que escrevi essas linhas. Hoje chorei. Amanhã será outro dia", foram as palavras da jornalista que assinalaram a sua despedida.

Seguiram-se os agradecimentos a todas as pessoas que colaboraram com o seu trabalho e marcaram estas duas décadas.

