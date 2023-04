Como já lhe havíamos dado conta aqui, o 'Em Família' do passado sábado recebeu vários ex-concorrentes de reality shows que foram desafiados a comentar o papel das 'plantas' neste tipo de formatos.

Alexandra Ferreira, a dada altura, foi desafiada a apontar quais os participantes que mais se enquadravam neste papel, tendo destacado Tatiana Boa Nova, com quem chegou a partilhar casa: "Tivemos tantas bengalas lá. Por exemplo, a Tatiana com o Rúben, que só vão a um programa se o namorado for".

Tatiana, ainda assim, recusou ficar calada e nas stories do Instagram atirou: "Sinceramente começo a achar que esta querida tem algum tipo de paixoneta por mim. Antes planta e de consciência e alma limpa do que forçar para aparecer ao meter-me no meio de casais".

Veja na galeria a partilha em causa.

Leia Também: Pedro Soá revela novidades sobre separação: "Já falei com a Ana..."