Internada desde o passado dia 20 de abril, Betty Grafstein perdeu várias das suas capacidades motoras e parece que "não voltará a andar", segundo apurou o Fama ao Minuto junto de Luciana Lima, agente da designer de joias que representa igualmente José Castelo Branco.

Luciana continua impedida de falar com Betty, à semelhança de Castelo Branco, mas conseguiu recolher informações junto de fontes hospitalares, o que lhe permitiu saber que a designer de joias ficou com problemas de locomoção pelo tempo que tem passado acamada.

"Segundo as nossas fontes, ela não voltará a andar devido ao tempo que passou acamada e sem fazer exercícios. Isso acarretou vários problemas", contou Luciana Lima, que se mostrou triste com esta informação.

Recorde-se que Betty Grafstein continua internada no Hospital CUF Cascais, na unidade de cuidados intermédios. Chegou a ser equacionada a mudança para os cuidados intensivos, mas essa decisão acabou por não ser tomada. Foi neste mesmo hospital que Betty denunciou as alegadas agressões de José Castelo Branco, queixas feitas à equipa médica que a acompanha. O socialite ficou proibido de contactar e de se aproximar da esposa e as mais recentes notícias dão conta da vontade da milionária norte-americana de oficializar o divórcio.

