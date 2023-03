Estávamos em junho de 2019. Maria Cerqueira Gomes, enquanto apresentadora do 'Você na TV', entrevistou Cayetano Rivera a propósito da estreia do toureiro nas lides em Portugal, no Campo Pequeno, Lisboa.

Nesta época, e tanto quanto se sabe, ambos estavam em relacionamentos amorosos com outras pessoas: Cayetano com Eva González; Maria com António Miguel Cardoso.

A entrevista, embora elogiada por muitos espectadores, também somou várias críticas de pessoas que se assumem contra a tauromaquia.

Recorde abaixo a publicação que Maria Cerqueira Gomes fez nas redes sociais.

