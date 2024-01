Leandro viu-se envolvido numa enorme polémica no passado fim de semana na sequência de declarações que fez acerca da sua antiga cadela. Acusado de ter agredido o animal, o IRA (Intervenção e Resgate Animal) decidiu agir em conformidade e emitir um comunicado sobre o assunto, no qual realçava a hipótese de recorrer à justiça.

Depois de se defender, garantindo que estava inocente e que as suas declarações tinham sido retiradas do contexto, eis que o músico revelou ao Fama ao Minuto que o departamento jurídico da associação entrou em contacto consigo.

"Advogados de Leandro entram em ação contra a difamação pela parte do IRA e recebem e-mail do departamento jurídico do mesmo a tentar apaziguar o erro deles e a reunir para se redimir do crime de difamação", introduz.

Eis o e-mail em questão: "Pese embora as considerações jurídicas que julgamos por ora desnecessárias, não iremos compactuar com ameaças estando vossa excelência no direito de agir judicialmente se assim o entender.

Contudo e como privilegiamos o diálogo, estamos na disposição de agendar uma reunião em data e hora a agendar nas nossas instalações, para que possa efetivamente (a contrário do que comunicou nas redes sociais) falar pessoalmente com o presidente da Direção sobre o assunto em causa".