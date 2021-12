Chris Noth, de 67 anos, foi notícia no início deste mês depois de ter sido acusado por duas mulheres de crimes de abusos sexuais e violação.

As acusações foram graves e, mesmo depois de o ator as ter negado os crimes, alegadamente cometidos em 2004 e 2015, as consequências negativas teimam em não parar.

A agência de talentos do ator que dava vida a Mr. Big em 'O Sexo e a Cidade', a A3 Artists Agency, decidiu deixar de o representar.

A decisão dos agentes poderá ter enorme impacto na sua carreira, mas está longe de ser a única consequência que talvez mexa com as suas finanças. A marca de tequila de Chris Noth, chamada Ambhar, estava prestes a ser comprada pela empresa Entertainment Arts Research, que após o escândalo decidiu desistir do negócio milionário. O representante da empresa confirmou, em declarações ao New York Post, a falta de interesse em negociar com o ator.

Por fim, acreditasse que os danos da polémica podem ter atingido até o casamento de Chris Noth. De acordo com o jornal 'The Sun', a esposa do ator, Tara Lynn Wilson, mostrou-se "muito incomodada" com a situação e está a ponderar passar o Natal longe dele.

Apesar de não acreditar que o marido tenha cometido os crimes de que é acusado, Tara não perdoa o facto de ter desta forma ficado a saber que o marido a traia.

À data da última acusação, que remonta a 2015, Chris e Tara já eram casados. E a verdade é que, apesar de desmentir os abusos sexuais, o ator confirmou os encontros com as alegadas vítimas e afirmou que os mesmos "foram consensuais".

Leia Também: Chris Noth, ator de 'Sexo e a Cidade', acusado de violação