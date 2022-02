"Uma noite surreal e que ainda me parece meio sonhada. Mas acordei com uma insónia, por mero acaso, minutos antes do ataque e pela primeira vez na minha vida vi o Twitter a explodir em tempo real com um acontecimento desta dimensão". Foi com estas palavras que Nuno Markl começou por reagir à invasão russa à Ucrânia.

"Vídeos, notícias, casos particulares. De repente partilhavam-se webcams em direto de Kiev, clarões no céu, carros em fuga na madrugada e muita gente a sentir este momento de terror perto demais", relatou.

"Fui ao Radio Garden perceber como reagiam as rádios da Ucrânia ao que estava a acontecer. E percebi que não estavam a reagir - ironia amarga das ironias amargas, a quantidade de rádios de música easy listening e de relax supera em muito as de notícias. Enquanto começava o inferno, os computadores de rádios ucranianas debitavam instrumentais de Kenny G, Mantovani e outra música delicodoce que nunca me soou tão fantasmagórica, perturbadora e triste", destacou ainda.

De recordar que já foram várias as caras conhecidas que recorreram às redes sociais para reagir à guerra.

Leia Também: Joana Cruz pede "paz". Primeiras reações dos famosos à guerra na Ucrânia