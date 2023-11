Abigail Breslin reagiu publicamente à morte de Evan Ellingson, com quem trabalhou no filme 'Para a Minha Irmã'.

"O Evan Ellingson era um ser humano gentil, engraçado e muito talentoso", escreveu numa publicação que fez na sua página de Instagram esta segunda-feira, dia 6 de novembro.

"Ele fez de meu irmão mais velho no filme 'Para a Minha Irmã'. O Evan era uma pessoa muito atenciosa que se preocupava muito em ter o melhor desempenho, e conseguiu. Algumas das suas cenas em 'Para a Minha Irmã' ainda me dão arrepios", acrescentou, lembrando o colega como uma pessoa "engraçada e brincalhona".

"Não mantive muito contacto com ele depois do filme, mas ficou sempre na minha memória como uma alma maravilhosa e doce, e estou grata por ter cruzado no meu caminho", disse depois, enviando "condolências" à família do ator neste "momento difícil".

"Evan, sei que o céu vai receber-te de braços abertos", pode ainda ler-se na mesma publicação. Veja na íntegra:

