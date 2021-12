Os concorrentes da casa mais vigiada do país tiveram a oportunidade de se encontrar com pessoas próximas na última gala do 'Big Brother Portugal', da TVI.

António recebeu e abraçou o companheiro, "o seu Lu", e momento foi depois destacado na página de Facebook 'Secret Story - Casa dos Segredos'.

Após a partilha, um internauta comentou: "Vou ser direto, esta TVI insentiva [incentiva] fortemente a pandeleiragem [paneleiragem]. O ser humano é o único que gosta do mesmo sexo. Eu sinceramente não me importo, mas por favor fiquem no vosso cantinho".

Uma mensagem que não passou despercebida aos olhos de Manuel Luís Goucha. "Insentiva? Pandeleiragem? Que tal aprender a escrever em português?", reagiu o apresentador da TVI.

