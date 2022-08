Rita Pereira e a irmã, Joana Pereira, partilham uma relação de grande proximidade e amor, e a verdade é que a atriz não se inibe em partilhar o que sente, pelo contrário.

Esta quinta-feira, 11 de agosto, na sua conta de Instagram, Joana destacou uma tradição que surgiu entre as duas ainda na infância e que permanece até hoje.

"Desde pequenina que vê e me oferece tudo o que se pareça com um coração: pedras coração, conchas coração, folhas de plantas coração, frutas com formato de coração, coração com as mãos ao pôr do sol, imagens como esta, no meio da estrada, em Amesterdão, que de repente vê um coração! Sempre, um coração. Sempre teu, o meu!", notou Joana Pereira.



© Instagram - Joana Pereira

