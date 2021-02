Cristiana Jesus usou nos últimos dias a sua conta oficial de Instagram para partilhar com os seus seguidores uma imagem que, de acordo com os fãs, traduz na perfeição aquela que é uma das realidades do pós-parto.

"Quem se identifica?Antes e depois de ser mamã", escreve a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' na legenda de duas fotografias onde mostra, precisamente, o antes e depois das suas maminhas.

Cristiana, recorde-se, foi mãe pela primeira vez, do pequeno Guilherme, fruto do seu casamento com Cláudio Alegre, em julho de 2020.

Entre os comentários deixados na publicação, foram muitos os elogios à coragem de Cristiana em mostrar o lado real da maternidade e há até quem agradeça: "Obrigada por partilhares o que é real. Inconscientemente, ajudas-nos imenso", escreve uma seguidora.

