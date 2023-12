A presente edição do 'Big Brother' não conta, até ao momento, com nenhuma desistência, o que poderá alterar-se nas próximas horas.

Jéssica Galhofas tem-se sentido incapaz de lidar com a expulsão do namorado, Francisco Vale, que no passado domingo abandonou a 'casa mais vigiada do país' por decisão dos espectadores da TVI.

A concorrente da Costa da Caparica tem chorado todos os dias e já manifestou ao Big a sua vontade de desistir do formato. "Eu tomei a decisão de que me queria ir embora", disse Jéssica no confessionário.

"Já estou no meu limite. Sei que não conseguir ser eu, nem me consigo divertir... Posso arrepender-me, mas neste preciso momento preciso de estar perto de vocês [família e Francisco]", fez notar ainda.

Vale lembrar que Jéssica está nomeado e, por isso, em risco de expulsão já na próxima gala, que acontecerá na segunda-feira, dia 25.

Ouça aqui as declarações supra mencionadas.

