"COVID UPDATE: então, ligaram do Centro de Saúde e sigo sem alta médica - talvez na próxima segunda - mas com os sintomas controlados", começou por dizer Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', na sua página de Instagram, esta quinta-feira.

A comentadora do 'Big Brother', da TVI, vai manter-se em casa, em isolamento, depois de ter testado positivo pela primeira vez ao novo coronavírus na semana passada.

"Continuo sem olfacto e paladar, e como sou altamente dramática começo a achar que vou ficar assim para sempre. Também me sinto cansada. Física mas, sobretudo, animicamente", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e mostrou-se ainda um pouco desanimada. "É o sétimo dia em isolamento e já não me apetece ler, não me apetece ver séries, não me apetece falar com pessoas, não me apetece coisa nenhuma. Sei que tenho sorte, que estou segura em casa, com a família, mas a minha curva de desmotivação atingiu o pico e está muito longe de achatar. Já só acho que vamos viver assim para todo o sempre, que esta m**** nunca mais vai passar, que vai sempre aparecer nova estirpe atrás de nova estirpe, cada uma pior do que a outra, e que vamos todos morrer de tristeza, desgosto e solidão. Pronto. Lamento se vinham aqui à procura de boas notícias, mas para hoje é o que temos", rematou.

