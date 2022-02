Na tarde desta quinta-feira, 3 de fevereiro, a TVI lembrou - através de um vídeo no Instagram - uma das mais marcantes e engraçadas concorrentes que passaram pelo reality show 'Casa dos Segredos'.

Falamos de Cátia Palhinha, que provocou muitas gargalhas ao público e a Teresa Guilherme com os seus lapsos em cultura geral.

"Quem não se lembra destes momentos hilariantes com Cátia Palhinha? No 'Em Família – TVI com Humor' deste sábado à tarde vamos ter um programa especial dedicado ao humor. Não perca a porque isto é só uma amostra do que vai ver!", lê-se na legenda da publicação.

Veja o vídeo:

Leia Também: Nove anos depois, TVI volta a ter grandiosa gala de aniversário