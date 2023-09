A semana termina com uma data marcante, o primeiro aniversário da morte da rainha Isabel II. Este dia foi assinalado com uma mensagem do seu filho mais velho, o rei Carlos III.

"Ao assinalar o primeiro aniversário da morte de Sua Majestade e da minha sucessão, recordamos com grande afeto a sua longa vida, o seu serviço dedicado e tudo o que significou para tantos de nós", começou por dizer Carlos III num comunicado que foi destacado nas redes sociais.

"Estou também profundamente grato pelo amor e apoio que foi demonstrado a mim e à minha mulher durante este ano, enquanto fazemos o nosso melhor para vos servir", acrescentou depois, falando do seu primeiro ano de reinado.

De recordar que a rainha Isabel II morreu no dia 8 de setembro de 2022. Tinha 96 anos. Este dia fica também marcado pela subida de Carlos III ao trono britânico.

