Em casa de Dânia Neto é dia de festa. A atriz completa mais um ano de vida esta quinta-feira, dia 23 de março, e fez questão de assinalar a data na sua página de Instagram.

Grávida pela segunda vez, a atriz começou por escrever na rede social: "Diz que entrei nos entas… A vida tem sido generosa comigo e hoje só tenho motivos para agradecer. Agradeço a família linda que construí. Agradeço o filho cheio de saúde. Agradeço a dádiva e a bênção que é fazer 40 anos a gerar uma vida cá dentro".

"Agradeço o companheiro que tenho ao lado que amo. Agradeço a saúde que tenho. Agradeço o trabalho que não me falta", acrescentou.

"Sou grata por tudo! Tudo mesmo! Até o que de menos bom, que por a minha vida passou, tudo serviu para aprender, amadurecer e conhecer a força que me habita. Hoje posso dizer que sou uma mulher madura", completou.

De recordar que neste dia especial, Dânia Neto recebeu uma carinhosa mensagem do companheiro, Luís Matos Cunha. Juntos são pais do pequeno Salvador e preparam-se para dar as boas-vindas ao segundo bebé.

Leia Também: Companheiro de Dânia Neto assinala aniversário da atriz