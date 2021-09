Aos 25 anos de idade, Zendaya é, atualmente, uma das maiores estrelas do cinema. Mas engane-se que a artista dá apenas que falar devido ao seu talento para representar. Outro dos pontos que se destaca em relação a ela é o facto de não ter medo de arriscar nos visuais que escolhe para ocasiões especiais.

É o caso daquele que aqui lhe falamos. Esta segunda-feira, 6 de setembro, a celebridade foi ao Dune Photocall, no Le Grand Rex, em Paris, França.

Para este momento escolheu um conjunto de camisola comprida com uma saia de cintura alta, justa, e repleta de plumas no fundo. A concluir o visual em bom esteve o penteado que escolheu, com volume e muitos caracóis.

