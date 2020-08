Pouco depois de ter anunciado uma pausa na sua carreira como fadista, Raquel Tavares decidiu dedicar-se a novos projetos profissionais. Estreou-se como atirz, deu cartas como repórter e em poucos meses chegou a apresentadora.

Raquel é agora uma das apresentadoras do programa 'Domingão', da SIC. E é precisamente no programa de domingo que tem brilhado com os seus visuais coloridos, cheios de padrões de verão e com enorme frescura.

Veja na galeria os melhores visuais de Raquel Tavares no programa 'Domingão'.

