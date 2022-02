Kate Middelton viajou para Copenhaga, na Dinamarca, para uma breve visita oficial e rapidamente se destacou pela escolha do visual (que não foi ao acaso).

Para a primeira saída na capital dinamarquesa, a duquesa apostou num visual em tons de vermelho e branco - as cores da bandeira do país - e preto. Kate Middleton usou um blazer vermelho em tweed, com botões dourados, e combinou-o com uma camisa básica branca, calças pretas e acessórios minimalistas.

Foi desta forma subtil que a mulher do príncipe William homenageou o país que a vai receber durante dois dias.

Veja em maior detalhe na galeria.

