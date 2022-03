Kate Middleton e o príncipe William aterraram este sábado, 19 de março, em Belize numa viagem oficial em representação da rainha Isabel II e que assinala o Jubileu de Platina da monarca.

Na chegada, os duques de Cambridge foram alvos de todas as atenções e Kate foi o grande destaque ao aparecer deslumbrante com um visual azul da marca Jenny Packham.

No que toca às joias, a mulher do príncipe William usou peças com diamantes e zafiros que pertenciam À sogra, princesa Diana.

Confira os detalhes do look na galeria e diga-nos se aprova.

Leia Também: Kate Middleton surge encantadora com look estilo militar