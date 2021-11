Celebrou-se na noite deste domingo, 31 de outubro, o Halloween e foram várias as caras conhecidas que festejaram a tradição dos Estados Unidos. Helena Coelho não foi exceção e inspirou-se, precisamente, numa celebridade norte-americana.

A apresentadora e o namorado, Paulo Teixeira, recriaram o look usado por Kim Kardashian na Met Gala e disfarçaram-se totalmente de preto, ocultando a cara. Nesta brincadeira, também participou a pequena Irís, de seis meses, filha do casal.

"Recriámos o icónico look da Kim Kardashian na Met Gala deste ano… com o plus one mais fofo de sempre, sô dona Íris West", escreveu Helena Coelho ao mostrar o disfarce nas redes sociais.

