Flávio Furtado mantém o lugar no banco de comentadores das galas de domingo do 'Big Brother Famosos', da TVI, e tem aproveitado esse 'palco' para exibir o seu gosto excêntrico no que toca aos looks.

Este domingo, por exemplo, escolheu para o direto um fato preto que se destacava pelas mangas repletas de plumas.

"Já me chamaram galinha, corvo, pato, cisne", brincou ao partilhar o visual nas redes sociais.

Ora veja.

Leia Também: 'BB Famosos'. 1.ª expulsão, nomeados, mais jogadores e a nova comentadora