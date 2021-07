O estilo de Kate Middleton é seguido atentamente por milhares de admiradores e admiradoras em todo o mundo e a verdade é que são raras as ocasiões que a duquesa de Cambridge desilude.

Ainda esta segunda-feira, 13 de julho, Kate deslumbrou todos os presentes numa competição de ténis em Wimbledon, onde entregou os prémios finais.

A mulher do príncipe William surgiu com um vestido em tons de cor-de-rosa pálido conjugado com uns sapatos nude.

Veja na galeria as imagens deste visual.

