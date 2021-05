Esta quinta-feira, dia 6 de maio, Iva Domingues encantou os seus admiradores com o visual que escolheu para usar no programa da TVI - 'Esta Manhã', no qual é responsável pelo espaço de 'Pop News'.

A apresentadora partilhou na sua conta de Instagram uma fotografia onde posa com um elegante vestido azul, conjugado com uns sapatos do mesmo tom e ainda com um penteado apanhado.

Os elogios não se fizeram tardar. "Sempre em grande", "Bom dia princesa" e "Lindo" foram alguns dos comentários.

Ora veja:

