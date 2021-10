Apesar das temperaturas ainda fazerem lembrar os dias de verão, Helena Coelho recusa-se a continuar a usar roupas frescas. Esta quarta-feira, a apresentadora da TVI partilhou com os fãs que "abriu as portas à roupa de outono oficialmente".

Helena Coelho vestiu umas calças de napa camel e combinou-as com uma camisa branca com detalhes em cor de laranja.

"As calças são de 'pele' e cardadas por dentro, ou seja, são de outono/inverno. Eu sei que estão temperaturas de verão, mas quem está errada é a meteorologia, não eu. Estamos em outubro, não é suposto ainda estar de calções e t-shirt, portanto, abri as portas à roupa de outono oficialmente e São Pedro que lute", explicou ao partilhar o look nas redes sociais.

O que achou desta escolha da apresentadora?

Leia Também: Um mês de 'Big Brother': Os visuais de Helena Coelho