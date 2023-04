As doenças de pele são um dos principais problemas de saúde com maior impacto na autoestima, autoconfiança e amor‑próprio. Se não gostarmos do que vemos ao espelho, acreditamos que os outros também não irão gostar. Declaramos guerra aos problemas de pele e sacudimos os sintomas na tentativa de que desapareçam, mas naturalmente isso não acontece. A verdade é que o aspeto radiante e saudável que tanto procuramos é algo que surge de dentro para fora, e não algo que se compre, tome ou injete. O livro Pele radiante, de Francisca Guimarães, revela-nos que a maioria dos problemas de pele resulta de um acumular de bloqueios energéticos que podem ocorrer ao nível físico, mental ou emocional e que os sintomas, sejam acne ou eczema, são o efeito e não a causa.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos três livros Pele Radiante (IN Edições), basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 26 de abril, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte