Rebecca Sheridan é uma estudante de História e uma leitora secretamente apaixonada pelos romances passados na época da Regência. Gostaria de viver na Londres do início do século XIX porque está farta do século XXI. Ainda alguém sabe cortejar uma rapariga?

Certo dia, durante a reconstituição histórica com um desfile de trajes de época, encontra-se na Londres de 1816. Percebe imediatamente que agora tem tudo o que sempre desejou: após o seu debute na alta sociedade, torna-se imediatamente a donzela mais desejada por todos os solteiros da cidade.

Enquanto procura o seu Mr. Darcy ou o seu visconde de Bridgerton, Rebecca atrai a atenção do homem mais infame de toda a Londres: Reedlan Knox, um corsário com um passado turbulento, de encanto sombrio e reputação escandalosa. E se o corsário for mais interessante do que o cavalheiro com quem ela sempre sonhou?

Felicia Kingsley, tece no livro Uma Rapariga de Outro Tempo, uma narrativa que concilia a tradição e a modernidade. A autora nasceu em 1987, vive na província de Módena e trabalha como arquiteta. Cultiva a paixão pela escrita desde os 12 anos.

