Francisco Froes, ator, e a sua mulher Rita Castelo Branco, formada em Psicologia, assinam em conjunto uma coleção de livros que aborda temas desafiantes na vida das crianças e dos seus educadores. Em A Bea Vai Dormir – O Meu Mundo Real, os autores propõem uma obra repleta de fotografias reais de bebés, em situações reais, que promovem uma melhor interpretação do mundo. Um livro que pretende tornar a hora de dormir um momento de serenidade. O livro, cartonado em pequeno formato, é ideal para mãos pequeninas, com histórias simples.

Francisco Froes é um ator português com uma carreira de 20 anos entre Portugal e os EUA. Formou-se em Gestão em Portugal, em 2009. Mudou-se para Nova Iorque para estudar representação. Passou a década seguinte em Los Angeles, onde expandiu a atividade para as áreas de produção, escrita e realização. Atualmente, em Portugal, mantém a sua carreira de ator, escritor e realizador, e leciona, em regime de part-time, filmmaking e representação.

Rita Castelo Branco, portuense, mãe de dois rapazes, formada em Psicologia para, depois, realizar um mestrado em Neuropsicologia. Passou sete anos em Los Angeles, Califórnia, onde trabalhou num laboratório de neuroimagem da University of Southern California (USC). Em 2021, regressou a Portugal e, atualmente, trabalha no setor dos ensaios clínicos. Dedica-se a estudar o desenvolvimento infantil, uma área que lhe é particularmente querida.

