De Gareth Moore e Laura Jayne Ayres, a principal dupla de escritores de puzzles da Grã-Bretanha, surge Miaudle, uma coleção de 75 puzzles originais de lógica, de inspiração felina que, de acordo com a sinopse à obra, “promete intrigar e entreter os detetives amadores de todas as idades. Este livro está repleto de quebra-cabeças inspirados nas brincadeiras e na inteligência dos nossos amigos felinos”.

Ainda segundo a apresentação que nos é feita ao livro, este é “perfeito tanto para os amantes de gatos como para os entusiastas de puzzles, este livro promete horas de diversão e mistério na companhia de gatos muito astutos”.

Gareth Moore é autor de muitos livros de jogos de lógica e quebra-cabeças para crianças e adultos. Os seus livros são sucessos de venda. No Reino Unido, vendeu milhares de exemplares e foram publicados em mais de 30 línguas. É o criador do site de jogos de lógica BrainedUp.com e gere o site de quebra-cabeças diários PuzzleMix.com.

Laura Jayne Ayres é criadora e autora de quebra-cabeças. Estudou Linguística na Universidade de Cambridge e é dramaturga com obras publicadas.

