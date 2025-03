Hélder Dores, cardiologista no Hospital da Luz Lisboa e médico do Health & Performance Department do Sport Lisboa e Benfica, assina o livro Exercício Físico e Coração. A obra, destinada ao publico em geral e a atletas em particular, aprofunda os conhecimentos do leitor na prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares através do exercício físico.

O também fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia e professor auxiliar na NOVA Medical School, apresenta-nos diferentes mensagens-chave que, de acordo com o próprio, “poderão fazer toda a diferença, do combate ao sedentarismo e prática regular de exercício físico, ao conhecimento do risco e valorização dos sinais de alarme”.

No livro, o autor aborda questões como a morte súbita no atleta, que embora rara, é um risco real; a alimentação adequada; a prática de exercício físico com doença cardiovascular e as complicações cardiovasculares muito graves associadas ao doping.

