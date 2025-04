As palavras também nos ajudam a construir ideias. E até a explicarmos a nós próprios como somos. Mas se as usarmos impensadamente, as palavras podem criar rótulos.

“Se choras, és chorona? Se te emocionas, és sensível? As pessoas não são uma nem duas nem três palavras. Somos muitas palavras ao mesmo tempo. E isso é bom”, lemos na sinopse ao livro Acabem com os Rótulos.

Neste livro, as crianças aprendem sobre os rótulos que pomos, que nos põem e que podemos tirar.

Lucía Serrano nasceu em Madrid, em 1983. Desde muito cedo decidiu que quando crescesse queria ser “contadora”, mas das que contam histórias com palavras e imagens. Seguiu o seu sonho e formou-se em Belas-Artes. Depois mudou-se para Barcelona, onde reside atualmente. Autora e ilustradora de vários livros e vencedora de vários prémios, como o Fundação Cuatrogatos, em 2016, e o Junceda, em 2012.

