21 Dias para Ficar em Forma apresenta-nos um programa desenhado pelo autor do livro, o personal trainer luso-brasileiro Tiago Reis Silva. Um convite à “perda de peso da forma mais simples e saudável possível”, como lemos na apresentação ao livro: “os treinos são curtos; só se exercita três vezes por semana; não precisa de ir ao ginásio (pode fazer tudo em casa); não tem de comprar nenhum acessório; e não vai passar fome”.

Tiago Reis Silva nasceu em Canavieiras, um município da Bahia, na costa do cacau, filho de pai fazendeiro de cacau e de mãe empreendedora. Vive em Portugal há mais de 13 anos, é casado e pai de quatro crianças, com idades entre os três anos e os 17 anos. Formado em Educação Física e Desporto Escolar, pela Universidade Lusófona de Lisboa, tem também apostado em vários cursos internacionais na área do fitness, entre os quais o de treinador de Crossfit.

