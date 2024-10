A Satisfyer apresentou recentemente o seu novo sugador de clitóris - o Satisfyer Pocket Panda, com um design animal fofo, mas com muita potência. Com a tecnologia Satisfyer Air Pulse, este vibrador é destinado ao clitóris com ondas de pressão sem contacto. Oferece a possibilidade de combinar as ondas de pressão com a função de vibração através de 11 intensidades de pulsação de ar e 12 programas de vibração. Acresce que é à prova de água

Sobre o Satisfyer Pocket Panda, diz-nos a marca: "é ideal para os recém-chegados ao mundo dos brinquedos. Este pequeno encanto discreto está pronto para trazer um toque de diversão à sua mesa de cabeceira, sem chamar a atenção de ninguém. E não é preciso ser um tratador para cuidar deste animal, pois é fácil de limpar com água, sabão neutro e um pouco de detergente para brinquedos".

