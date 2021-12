A primeira fase de vendas dos Signature Apartments do resort Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos, um dos projetos da Kronos Homes em Portugal, vai terminar o ano 2021 com 100% das unidades vendidas – um total de 37.

Os apartamentos, desenhados pelos arquitetos catalães RCR Arquitectes e atualmente em construção, estarão finalizados na primavera de 2022.

Portugueses, com 22% das vendas, e norte-americanos, com 25%, são os principais compradores responsáveis por este sucesso. Segue-se a segunda fase de vendas, com 44 apartamentos, em fase de pré-venda e para os quais já existem vendas, algumas de clientes que compraram na primeira fase.

A etapa inicial do masterplan do resort, que visa um investimento global de €200 milhões, continua a decorrer conforme previsto, tendo-se inaugurado o recém premiado Clubhouse, em 2020, e o restaurante de fine dining AL SUD em junho de 2021, com cozinha assinada pelo galardoado Chef com estrela Michelin Louis Anjos.

“É com uma enorme satisfação que vemos que muitos dos nossos clientes são portugueses, um dos objetivos assumidos no momento em que a Kronos Homes entrou no país. Cumprir este desejo não só é uma referência da máxima importância para o nosso negócio, como é sinal de que os portugueses confiam nos nossos projetos, reconhecendo a sua qualidade”, explica Rui Meneses Ferreira, sócio da Kronos Homes em Portugal.

“A localização excecional, com uma beleza natural ímpar junto ao mar, onde a baixa densidade de construção impera, e os apartamentos e outras infraestruturas do resort assinados pelos premiados RCR Arquitectes, fazem deste resort um lugar único e muito apetecível para os compradores”, justifica.

Em Palmares Ocean Living & Golf também estão em venda as Signature Villas, os projetos chave-na-mão da RCR Arquitectes, sendo que a primeira de oito foi concluída recentemente.

Registou-se ainda um aumento da procura por lotes para construção de moradias à medida, estando estes mais de 50% vendidos – de um total de 103 – e denotando uma busca por um novo tipo de luxo, mais associado à natureza e à baixa densidade de construção.

Para além da vista mar, os lotes têm áreas bastante generosas, o que se torna cada vez mais escasso em zonas premium.

O masterplan do resort prevê o desenvolvimento de 460 unidades, das quais 103 lotes para moradias exclusivas e 357 apartamentos.

O resort inclui ainda um Boutique Hotel, o Beach House Hotel, com 20 quartos, e terá em breve um novo hotel de cinco estrelas, de uma marca internacional, que se encontra em fase de desenvolvimento, com um total de 172 quartos.