O seu Natal está prestes a tornar-se mágico. A Editorial Presença publica "Harry Potter, Um Ano Mágico", um anuário com ilustrações deslumbrantes de Jim Kay e citações de todos os livros da série, de J.K. Rowling.

Um presente irresistível para os fãs do mais famoso feiticeiro do mundo

Com 366 citações, uma para cada dia do ano, nas quais estão representadas as sete histórias da série Harry Potter, "Harry Potter, Um Ano Mágico" contém as ilustrações mais icónicas de Jim Kay bem como alguns esboços a lápis nunca antes vistos, que oferecem uma visão única e fascinante do trabalho do artista.

Deixe-se fascinar pela mudança das estações nas torres de Hogwarts, visite Diagon-Al e reencontre as personagens favoritas, enquanto a incomparável feitiçaria artística de Jim Kay conjura um ano mágico a tinta, lápis e pixéis.

Em 2013, Jim Kay foi selecionado por J.K. Rowling para ilustrar os títulos da série Harry Potter e há já quatro livros dessas edições publicados em Portugal pela Editorial Presença.