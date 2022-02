Atividades com cheirinho a fim de semana? Viva os dias de descanso em pleno com estas sugestões

Manhã de histórias

Maia | hora do conto | 19 fev.: 11.30h | 0 a 10 anos



Aos sábados de manhã, a Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho abre as suas portas para receber os mais novos. Numa divertida hora do conto, as famílias viajam para mundos fantásticos, vivos nas páginas de um livro. Contos, narrativas e outras historetas fazem do fim de semana um momento de celebração.

Trabalhar o barro

Santa Maria da Feira | oficina | sáb., dom. | M/0

Ao moldar barro, a imaginação leva-nos para mundos incríveis. A Canteiro de Imagens incentiva os miúdos a moldarem e pintarem a sua própria máscara, experimentando as maravilhas do artesanal. Quer prefira ser um pirata, palhaço, princesa ou animal, nesta oficina as possibilidades são infinitas.

Capuchos e capuchinhos

Aveiro | teatro | 20 fev.: 11h, 16h | M/0

O Teatro Aveirense recebe uma versão diferente do famoso conto do capuchinho vermelho. Em “Capuchinho” surge o poder transformador do cenário imaginário. Uma bailarina aventura-se na floresta para descobrir que a sua avozinha está prestes a ser comida por um lobo. Mas ele não é assim tão mau… apenas tem muita fome. Uma peça mágica, dedicada aos bebés.

Do coreto à procissão

Vila Nova de Poiares | espetáculos | 20 fev.:15h | ​M/0

O Centro Cultural de Poiares oferece espetáculos durante o mês de fevereiro. No domingo, não perca “Do Coreto à Procissão”, uma oportunidade para jovens músicos das bandas filarmónicas da região serem orientados por profissionais. Deste encontro musical, nasce uma performance única.

História da música em 62 minutos

Lisboa | teatro | 20 fev.: 11h | M/6

Sabia que toda a música do mundo cabe em 62 minutos? Das histórias aos quadradinhos para o palco, a Companhia de Teatro Bocage apresenta o espetáculo “História da Música em Banda Desenhada da Pré-história à Atualidade”. Três amigos e um narrador dão o mote a esta comédia, que envolve o público numa viagem por sons, notas e gargalhadas.