1. Museu Al Shindagha

Começar pelo princípio pode parecer redundante, mas a sugestão é dar início à viagem através do Dubai pelo Museu Al Shindagha. Situado junto ao Dubai Creek, numa zona histórica da cidade, este museu conta a história do emirado. Do passado ao presente, é aqui que vai conhecer o desenvolvimento do local, a importância que o Dubai Creek teve para a sua história e os momentos-chave que permitiram que o Dubai seja aquilo que conhecemos atualmente.

De passagem, a "Dubai Creek: Birth of a City" é uma experiência multimédia de última geração que vai guiando os visitantes de uma forma interativa e nada aborrecida.

Depois de conhecer mais do passado do Dubai, pare na Perfumes House e fique a saber mais sobre a história das fragrâncias dos Emirados e de que forma os odores desempenharam um papel no desenvolvimento do país, com um legado que vive até aos dias de hoje. O convite é explorar a cultura emirati através dos cheiros.

créditos: Turismo do Dubai

Aproveite a sua presença na zona, e se a temperatura o permitir, explore um pouco do antigo Dubai a pé, com uma volta pelo bairro histórico Al Fahidi. É aqui que pode encontrar os souks – atenção, nada que se compare com outros souks como Marraquexe, mas dá para ter uma ideia – e aproveite para admirar as construções à sua volta. Termine o passeio no ponto seguinte.

Preço bilhete: Adultos a partir dos 25 anos 50 AED (cerca de 12,50€) e bilhete de estudante, entre os 5 e os 24 anos, 20 AED (cerca de 5€). Crianças abaixo dos cinco anos não pagam.

2. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Centre for Cultural Understanding

Continue nesta viagem imersiva pela tradição e costumes do Dubai no Centro para o Entendimento Cultural Sheikh Mohammed (SMCCU). Inaugurado em 1998, este centro convida os seus visitantes a participar numa série de atividades, nomeadamente aulas de árabe, passeios pelo património ou visitas guiadas a mesquitas.

créditos: Divulgação

Pode ainda usufruir da comida típica da região em formato de pequeno-almoço, almoço ou jantar, onde vai poder sentar-se nos tapetes, ao estilo beduíno, e apreciar uma refeição. Vai ter a companhia de um anfitrião que está disponível para responder a todas as perguntas que tiver sobre o Dubai, independentemente do tema, mesmo que mais polémico, uma vez que seguem o lema "portas abertas, mentes abertas" – convém reservar esta opção com antecedência para garantir lugar.

Preço sob consulta de acordo com o programa escolhido. Exemplo de refeição (almoço): 145 AED (cerca de 36€).

3. The View at The Palm

Pense no Dubai como uma espécie de Disneyland versão para adultos. Onde o impossível é possível, o céu é o limite, entre outras frases feitas. A verdade é que no Dubai, a obra aparece efetivamente feita. E foi o que aconteceu quando o mundo viu concluída uma obra de tal envergadura que apenas aqui seria possível: Palm Jumeirah, um arquipélago artificial em forma de palmeira e que muito chamou a atenção mundial aquando da sua finalização.

Para poder apreciar a vista e ter uma visão 360 da obra, tem o The View at The Palm, um miradouro situado a 240 metros de altura que é uma plataforma de observação onde pode apreciar a Palm Jumeirah, com as águas do golfo pérsico no horizonte.

créditos: Divulgação / Turismo do Dubai

O The View at The Palm encontra-se no piso 52 do The Palm Tower, que também abriga um café, uma exposição criativa que mostra o desenvolvimento da ilha, túneis interativos com tema de aquário e uma loja.

Desde 2022, que é possível ir um pouco mais além com a abertura do The Next Level, situado a 250 metros acima do solo. Trata-se de um terraço de acesso mais privado, pois tem um custo extra, sem barreiras, o que lhe pode valer uma melhor fotografia, para mais tarde recordar.

Os bilhetes para esta atração começam nos 100 AED para adultos (cerca de 25€) e 69 AED (cerca de 17€) para crianças. A entrada gratuita para crianças com menos de quatro anos.

4. Burj Khalifa

Vamos continuar nas alturas? O nome é conhecido por si mesmo: o Burj Khalifa é o edifício mais alto do mundo e por essa razão ganhou o estatuto de ícone global. Afinal, estamos perante um verdadeiro feito da engenharia, numa estrutura que resume aquilo que é o coração e a alma conceptual do Dubai.

créditos: ELMER MAGALLANES

Com 828 m de altura, o edifício encontra-se junto ao Dubai Mall, o maior centro comercial do mundo, e que também atrai visitantes de todo o mundo, desde que foi inaugurado, em 2010. É precisamente aqui que se encontra a Dubai Fountain, um lugar conhecido pelos jogos de som, luzes e água, que atrai grandes multidões ao cair da noite.

Para ir ao At The Top, Burj Khalifa, os bilhetes para o começam nos 159 AED (cerca de 40€). A vista pode ser apreciada em duas plataformas de observação, nos andares 124 e 125, assim como numa das plataformas de observação mais altas do mundo, situada a 555 metros, no 148.º andar.

5. Sky Views Dubai

Se as alturas não lhe metem medo e gosta de desafios um pouco mais radicais, uma passagem pelo Sky Views Observatory Edge Walk é uma visita a considerar.

Aquela que é considerada como uma das atrações mais emocionantes do Dubai, é também algo único na região, pois não há mais nada do género. A ideia passa por fazer um passeio com as mãos livres e testar a sua capacidade de acrobacia. No entanto, não há nada a temer: apesar de estar a cerca de 220 metros do solo, este passeio acontece com um cinto de segurança que evita que qualquer acidente possa ocorrer.

créditos: Divulgação / Turismo do Dubai

De resto é deixar-se levar e disfrutar da vista, enquanto vive uma das experiências mais radicais que pode ter no Dubai. No final, pode guardar as fotografias que lhe são tiradas como recordação desta aventura.

Os preços, por adulto, começam nos 499 AED (cerca de 125€).

6. A experiência num spa

Nem só de experiências radicais ou alturas se faz o Dubai. Quando pensamos nesta cidade pensamos em luxo e por essa razão, porque não ter uma experiência de bem-estar e autocuidado com a visita a um hammam?

Um dos locais disponíveis é o Talise Ottoman Spa, que fica localizada na Palm Jumeirah para um verdadeiro tempo de spa.

créditos: Talise Ottoman Spa

Há vários tratamentos de assinatura, mas a sugestão vai para o hammam, uma experiência muito vista nos países árabes, sendo que este é aquele que pode fazer numa visita à Turquia.

O tratamento tem a duração entre 45 a 60 minutos e incluiu um banho e massagem. Ajuda a melhorar o sistema imunitário e a libertar toxinas. A ideia é fazer uma limpeza do corpo ao mesmo tempo que tem uma sensação de relaxamento. No final, tem direito a um chá e tâmaras, como manda a tradição.

No Talise Ottoman Spa tem duas opções: o Talise Hammams, com a duração de 45 minutos e um custo de 590 AED (cerca de 145€) ou o Royal Ottoman - Talise Signature, com a duração de 60 minutos e cum custo de 730 AED (cerca de 180€).

7. Dubai Design District

O Dubai Design District é o antagonismo do Dubai Creek. É a zona do Dubai dedicada à moda, design e cultura e onde ocorre a Dubai Fashion Week, que acontece todos os anos em novembro.

Um passeio pelo Dubai Design District não será tempo desperdiçado. Aqui encontra um pouco de tudo, da arte de rua, às coffee shops que imaginamos em cidades como Nova Iorque ou Londres.

créditos: Divulgação / Turismo do Dubai

Se tem interesse por moda é aqui que está sediado o FAD Institute of Luxury Fashion & Style, uma escola ligada a moda, design ou styling, com cursos com duração de três a quatro meses ou cursos expresso de uma semana.

8. Museu do Futuro

Continuando na vanguarda, o Museu do Futuro é um dos pontos turísticos mais famosos do Dubai. Imagine que está no ano 2071. Como será o mundo no futuro? Será que vamos continuar a habitar o planeta Terra ou vamos precisar de sair para explorar o universo? Aqui pode ter um vislumbre do que poderá ser, com alguma imaginação à mistura. Pode saber mais detalhes da visita aqui.

créditos: Divulgação / Turismo do Dubai

Pelo caminho há que preservar um pouco da fauna e flora do mundo que conhecemos para podermos levar connosco. A Biblioteca é o local onde está “armazenado” o ADN de todas as formas de vida conhecidas entre outras atrações. Ecologia, saúde, natureza e tecnologia. São estas palavras a ter em mente na sua visita.

Os bilhetes começam nos 149 AED (cerca de 37€). Crianças até aos quatro anos não pagam.

9. Dubai Miracle Garden

Voltando à versão Disneyland para adultos, o Dubai Miracle Garden é um exemplo de uma combinação entre a fantasia e o querer fazer. Trata-se do maior jardim vertical do mundo, com mais de 150 milhões de flores naturais, que ultrapassam as 120 variedades.

créditos: Divulgação / Turismo do Dubai

O espaço, que foi pensado como uma exposição temporária a propósito do Dia dos Namorados, em 2013, acabou por se transformar numa atração permanente, muito apelativas para famílias.

O jardim não está aberto nos meses de verão, devido às elevadas temperaturas, mas todos os anos vão sendo adicionadas novas atrações. Prova disso é a aldeia dos Smurfs, que já faz parte da exposição permanente, assim como uma réplica à escala real de um Airbus A380 da Emirates, coberto com mais de 500 mil flores. Outra atração é o grande relógio floral com 15 metros.

Os preços começam nos 84 AED (cerca de 20€), se adquiridos online (o usto normal é 95 AED, cerca de 23€). A partir dos 12 anos o valor é 80 AED (cerca de 19€) para crianças entre os três e os 11 anos. Até aos três, as crianças não pagam bilhete.

10. Experiência no deserto

Deixamos a experiência mais fora da caixa, ou a mais tradicional, pensando que estamos num país rodeado por deserto. A Platinum Heritage Dubai é a única empresa de ecoturismo no Dubai a fazer safaris no deserto e opera na chamada Reserva de Conservação do Deserto do Dubai. Por lá vai poder encontrar muitos espécimes de órix, cervos ou ovelhas.

Um dos passeios disponíveis é o Heritage Collection e a proposta passa por percorrer o deserto em Land Rovers da década de 1950, daqueles que vemos nos filmes de época. É ainda possível assistir a um espetáculo de falcoaria, assim como jantar uma verdadeira refeição tradicional, como se estivéssemos num acampamento de beduínos. Se tiver vontade, pode ainda dar um curto passeio de camelo, antes de regressar ao seu hotel – a empresa faz o pick-up, assim como o retorno. Pode saber mais detalhes desta experiência aqui.

créditos: Platinum Heritage Dubai

O passeio incluiu ainda uns souvenirs, nomeadamente uma garrafa de água reutilizável, assim como um lenço, que um dos guias colocará na sua cabeça.

Ao optar pelo programa noturno, com jantar incluído, os preços começam nos 695 AED por pessoa (cerca de 173€). Crianças entre os cinco e os 11 anos pagam 595 AED (cerca de 148€). Se viajar com crianças abaixo dos cinco anos, será necessário reservar um carro privado, com preço sob consulta no site oficial.

O SAPO Lifestyle esteve no Dubai a convite do Turismo do Dubai.