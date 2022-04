As tarefas domésticas estão cada vez mais facilitadas e intuitivas. Para além de ferros de engomar com tecnologias que garantem procedimentos de descalcificação mais rápidos e também mais simples, há máquinas de lavar loiça e roupa com eficientes sistemas de dosagem automática, robôs de cozinha conectados à internet e ainda aparelhos de limpeza a vapor que eliminam 99,999% dos vírus e 99,99% de bactérias domésticas, garantindo divisões com melhor ar.

Ano após ano, vão surgindo inovações tecnológicas avançadas e revolucionárias que os fabricantes de equipamentos vão, depois, incorporando nos eletrodomésticos que vão lançando no mercado. A inteligência artificial é cada vez mais uma aposta dos aperfeiçoamentos técnicos atuais. Está, todavia, longe de ser a única, como pode comprovar de seguida. O design, moderno e ergonómico, também é mais funcional e a sustentabilidade também não tem sido esquecida.