A semana começa com a Vénus em conjunção ao Sol, a trazer situações simpáticas para os nativos de fogo. Boa disposição, alegria e bem-estar.

Facilidades: Carneiro-Leão-Sagitário

Dia 16 temos a Lua nova no signo de Leão, a dar origem a um novo ciclo de vida. Tempo favorável para a fecundação de novos projetos.

Sol fica tenso com Úrano a trazer imprevistos e a fazer pressão sobre a vida relacional.

Não deve tomar decisões precipitadas.

Vénus continua retrógrada, é tempo de avaliar, sentimentos e projetos.

Dificuldades: Touro- Leão

A semana tende a ser agitada, com mudanças e situações de tensão.

Júpiter encontra-se com boas relações com Marte e Mercúrio, a trazer uma relação benéfica com a palavra. Expansão de conhecimentos.

Júpiter bem ligado a Marte traz facilidades nas iniciativas.

Facilidades: Touro- Virgem

Úrano tem conversas positivas com Marte, é tempo de agir, iniciar, começar, novos projetos têm possibilidades de serem bem-sucedidos.

Desejo uma feliz semana,

Cristina Candeias