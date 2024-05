- Dia 1 às 12:27 – Quarto Minguante em Aquário – Ajuda a tomar decisões importantes e a atalhar caminho, cortando a direito e fazendo escolhas que, mesmo que possam ser dolorosas, são necessárias. É uma boa fase para resolver assuntos que exigem um corte com o passado e para reclamar a sua independência e os seus direitos.

- Dia 8 às 04:21 – Lua Nova em Touro – Favorável para “plantar sementes”, em sentido literal e figurado, lançando as bases daquilo que deseja construir na sua vida. É propícia para melhorar a vida em família, para fortalecer a união, a vida amorosa e, também, as finanças. Dedique-se a atividades relacionadas com o bem-estar e com a beleza.

- Dia 15 às 12:48 – Quarto Crescente em Leão – Fase lunar muito favorável para dinamizar tudo o que se relaciona com a paixão, a garra, a coragem. Destaca aquilo que faz o coração vibrar, sendo muito benéfica para o início de um relacionamento, para quebrar a rotina e para avançar com um projeto pessoal.

- Dia 23 às 14:53 – Lua Cheia em Sagitário – Aventureira e arrojada, esta Lua Cheia ressalta o espírito mais corajoso de cada um de nós, o gosto pela vida e a vontade de expandir conhecimentos, de alargar horizontes e de seguir o nosso instinto. É ideal para viajar, para retomar os estudos, para fazer algo que sempre desejámos experimentar e também para vencer os nossos medos, bloqueios e tabus.

- Dia 30 às 18:12 – Quarto Minguante em Peixes – Neste mês a Lua entra duas vezes na fase de Quarto Minguante, o que significa que é um período muito favorável para a libertação, para por fim a algo que não é benéfico para nós ou que precisamos de eliminar da nossa vida. O último Quarto Minguante do mês ocorre no signo Peixes, favorecendo a identificação daquilo que está além do óbvio, do imediato e do material e ajudando-nos a compreender os medos mais profundos, a origem dos bloqueios que manifestamos e de certos comportamentos que precisamos de alterar na nossa vida para que possamos ser mais felizes. A Lua em Quarto Minguante em Peixes é também favorável para perdoar e fazer as pazes com alguém em relação a quem sentimos mágoa.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 15, 16, 23, 24

Para dinamizar a relação – 8, 9, 15, 16, 23, 24

Para esquecer um amor – 1, 2, 30

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 8, 9, 15, 16, 23, 24

Investir num negócio – 8, 9, 15, 16, 23, 24

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 8, 9, 15, 16, 23, 24

Fazer novos investimentos – 8, 9, 15, 16, 23, 24

Pedir um empréstimo – 15, 16, 23, 24

Negociar – 15, 16, 23, 24

Assinar contratos – 8, 9, 15, 16

Fazer compras importantes – 8, 9, 15, 16

Decorar a casa – 8, 9, 15, 16

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 1, 2, 23, 24

Investir no seu visual – 8, 9, 15, 16

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 15, 16

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 1, 2, 29, 30

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.