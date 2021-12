Os casos locais foram diagnosticados nas províncias de Shaanxi (centro, 180), Zhejiang (leste, um) e Yunnan (sul, um), indicou a Comissão de Saúde chinesa.

A maioria dos casos detetados em Shaanxi foi diagnosticada na capital, Xian, com 13 milhões de habitantes, em confinamento desde a semana passada.

Os restantes 27 casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro em Xangai (leste), Guangxi (sul), Fujian (sudeste), Shandong (leste), Guangdong (sudeste), Yunnan (sul), Shanxi (centro), Tianjin (norte), Zhejiang (leste) e Chongqing (centro).

A Comissão de Saúde da China disse que o número total de casos ativos é de 2.275, incluindo 12 doentes em estado grave.

Desde o início da pandemia, o país registou 101.486 casos da doença e 4.636 mortos.

Veja o vídeo

A COVID-19 provocou mais de 5,40 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.890 pessoas e foram contabilizados 1.286.119 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.